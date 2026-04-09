Lucro da TAP cai mais de 90% para 4,1 milhões em 2025 penalizado por efeito fiscal

Agência Lusa , AM
Há 1h e 21min
TAP

Em 2024, a transportadora aérea portuguesa obteve um resultado líquido de 53,7 milhões de euros

A TAP registou 4,1 milhões de euros de lucro em 2025, uma descida de 92,36% relativamente ao ano anterior, resultado que a companhia justificou com a atualização das taxas de IRC, foi anunciado esta quinta-feira.

Em 2024, a transportadora aérea portuguesa obteve um resultado líquido de 53,7 milhões de euros.

No ano passado, “a TAP Air Portugal registou um resultado líquido positivo de 4,1 milhões de euros. O resultado líquido recorrente teria sido de 46 milhões de euros, caso excluíssemos o impacto da atualização das taxas de IRC [Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas]”, lê-se no comunicado hoje divulgado pela empresa.

Por sua vez, as receitas operacionais totalizaram 4.313 milhões de euros, um aumento de 1,2% face a 2024, impulsionadas pelas receitas de passagens (+0,8%) e pelo negócio de manutenção (+10,7%).

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