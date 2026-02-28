Da escassez ao orgulho. Angola reconstruiu a sua cultura alimentar após décadas de guerra

Há 1h e 43min

Durante décadas, o sistema alimentar de Angola mal funcionou. Durante a guerra civil, as minas terrestres tornaram vastas áreas impróprias para a agricultura, interrompendo tanto a agricultura como o transporte interno

Ao longo da Marginal da Baía de Luanda, o Banco Nacional da era colonial — rosa e branco, formal e imponente — ainda domina a vista. Mas, escondido sob um dos arcos sombreados ao longo da sua arcada, o restaurante Teimosa da Banda fervilha de vida.

Uma janela da cozinha abre-se diretamente para o passeio. Funcionários do governo, turistas e vizinhos param para tomar uma bebida e comer uma bifana, a sanduíche portuguesa de carne de porco marinada num pãozinho. É informal, acessível e divertido — qualidades há muito ausentes da vida gastronómica pública de Luanda.

"Pode sentar-se connosco", disse Maria Lucena, cofundadora do Teimosa da Banda, apresentando as opções de lugares e convívio no seu restaurante. "Ou podemos simplesmente conversar com este grupo de pessoas".

Para o Teimosa da Banda, a conversa é tão importante quanto a comida.

“No nosso caso, acho que reunimos todos com um copo de vinho. Ficávamos tipo: ‘Ah, você está aqui! Ah, o CEO, ah, sim! Ah, o pintor, ah, o cabeleireiro, ah, o maquilhador’. Então, todos tinham um pouco da sensação de comunidade no Teimoso.”

Esse sentimento de comunidade reflete uma mudança mais ampla na comida angolana — desde a forma como é cultivada, passando pela forma como é cozinhada, até aos negócios que fazem com que o sistema alimentar funcione.

Para compreender a importância de um café na rua, é útil recordar como funcionava a comida em Luanda antigamente.

Quando visitei a cidade pela primeira vez em 2002, pouco depois do fim de décadas de guerra civil, havia poucas opções para comer. Fora de um único hotel em funcionamento que atendia estrangeiros, as opções eram escassas. Comi uma refeição num restaurante — um pedaço de carne de qualidade duvidosa e batatas fritas gordurosas. Apenas uma estrada estava devidamente pavimentada. Havia poeira no ar. Ao longo da praia, um pescador vendeu um peixe a um colega e a mim e o grelhou para nós num velho barril de óleo.

Empanada de carne seca — um dos petiscos do menu do Teimosa da Banda (Teimosa da Banda)

Dez anos depois, durante um boom petrolífero pós-guerra, os meus colegas avisaram-me para levar comida, pois os preços tinham disparado. Não dei ouvidos e voltei à praia para procurar um pescador. Só que agora a praia estava repleta de clubes e restaurantes de luxo. Um deles cobrava 100 dólares de couvert. Um prato e uma bebida custavam mais 300 dólares.

Desta vez, vim preparado — barras de proteína, frutos secos, nozes, biltong. E não precisei de nada disso.

"Pratos requintados"

Durante décadas, o sistema alimentar de Angola mal funcionou. Durante a guerra civil, as minas terrestres tornaram vastas áreas impróprias para a agricultura, interrompendo tanto a agricultura como o transporte interno. Tudo o que não era cultivado numa janela era importado, geralmente de Portugal — e inacessível para a maioria das pessoas.

O boom do petróleo criou uma nova elite e impulsionou importações maciças de alimentos, elevando ainda mais os preços.

Agora, a vida angolana está a entrar num ritmo diferente. A remoção das minas terrestres reabriu terras agrícolas para o cultivo, a pecuária e até mesmo a produção de vinho.

A tendência reflete-se nos dados comerciais. As importações de frutas e legumes caíram mais da metade entre 2005 e 2024, passando de cerca de 70 milhões de dólares para 32 milhões, de acordo com o Centro de Comércio Internacional. Em 2005, Angola não exportou legumes e exportou apenas 2000 dólares em frutas. No ano passado, as exportações de frutas e legumes atingiram quase 11 milhões de dólares.

Angola produz cada vez mais os seus próprios alimentos e orgulha-se da sua gastronomia local (Issouf Sangogo/AFP/Getty Images)

Angola ainda é um importador líquido de alimentos, mas cada vez mais se alimenta a si própria e orgulha-se da sua gastronomia local.

"Antigamente, sair era muito caro e toda a gente queria importar tudo", disse o dono de restaurante e escritor Cláudio Silva. "Não havia qualquer orgulho nos produtos locais e agora é completamente o contrário. Agora, vai-se a estes restaurantes e os chefs estão a criar menus de degustação exclusivamente angolanos, pratos requintados".

Após anos a cobrir a cena gastronómica de Luanda, Silva abriu o seu próprio negócio em outubro de 2025. O Restaurante Kissanje transforma a sua casa de família numa experiência gastronómica de alta qualidade que utiliza quase exclusivamente ingredientes angolanos.

Ele e o chef do Kissanje, Afonso Videira, fazem parte de uma diáspora que regressou — Silva dos Estados Unidos e Videira da Bélgica — trazendo competências e perspetivas de volta à sua terra natal ancestral para transformar a forma como as pessoas comem.

Embora Angola esteja a produzir mais alimentos, nem sempre é suficiente. E transportar alimentos dentro de um país com quase o dobro do tamanho do Texas continua a ser um desafio.

"A criatividade aqui tem de ser uma competência essencial", disse Lucena, apontando para o cacau cultivado localmente que o Teimosa usa na sua mousse de chocolate. Um chocolatier local transforma o cacau em três tipos de chocolate, mas o abastecimento pode ser irregular. "É uma produção muito pequena. É uma pena, porque fica caro".

"Não há transportes, as ruas não estão em boas condições. Temos realmente uma enorme oportunidade de cultivar produtos aqui para fazer crescer a indústria. Muito já foi feito, mas ainda há um longo caminho a percorrer".

Ingredientes com uma história por trás

O chef Anselmo Silvestre no mercado de São Paulo, o mais movimentado de Luanda (Griffin Shea)

Alguns dos novos restaurantes de Luanda têm uma grande influência estrangeira. Um chef formado pelo Cordon Bleu abriu uma pastelaria francesa a poucos quarteirões do Teimosa. A avenida à beira-mar ao longo da Ilha tem restaurantes à beira-mar com decoração e menus que poderiam facilmente estar em Miami ou no Rio.

Mas a mudança também é visível nos mercados do bairro.

No mercado de São Paulo, um dos mais movimentados da cidade, o chef Anselmo Silvestre vai de banca em banca apontando ingredientes. Depois de trabalhar no La Colombe, na Cidade do Cabo, regularmente classificado entre os melhores restaurantes do mundo, ele voltou para Angola.

Ele pega um pequeno pacote de plástico amarrado com um nó, cheio de uma pasta castanha — amendoim misturado com sementes de girassol locais. Outro combina amendoim e sementes de abóbora.

"Dá um sabor muito terroso e um pouco torrado", disse Silvestre. Ele gosta tanto das formas tradicionais de cozinhar com esses ingredientes quanto de encontrar novas inovações. Um ele usa em guisados, o outro para fazer uma cobertura crocante para servir com gelado. Os vendedores oferecem as suas próprias dicas culinárias, bem como medicinais.

"Ela estava a dizer que isto... que as sementes de girassol podem ser usadas para o tratamento da próstata", explicou. "Portanto, há todo um sistema de crenças por trás de muitas dessas coisas".