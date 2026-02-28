Dois feridos graves em colisão entre carro e motociclo em Lousada

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 38min
Acidente no IP6

O alerta foi dado pelas 13:27

Duas pessoas ficaram este sábado em estado grave após uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo em Lousada, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

De acordo com a mesa fonte, os dois feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado pelas 13:27 e a colisão ocorreu na União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga.

