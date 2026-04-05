Mulher de 66 anos encontrada morta num poço numa aldeia da Lousã

Ontem às 14:17

O alerta foi dado pela família, que tinha dado por falta da mulher e foi à sua procura

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta num poço na aldeia de Gândaras, no concelho da Lousã, afirmou fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Região de Coimbra, o alerta foi dado às 10:49, tendo o óbito sido declarado no local.

O comandante dos Bombeiros da Lousã, Pedro Santa, disse que o alerta foi dado pela família, que tinha dado por falta da mulher e foi à sua procura.

No local, estiveram sete viaturas e 16 operacionais, entre Bombeiros da Lousã, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

De acordo com Pedro Santa, foi também disponibilizada uma equipa de psicólogas para prestar apoio aos familiares.