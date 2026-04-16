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Prisão preventiva para jovem de 16 anos detido por violação e sequestro de colegas de turma durante visita de estudo

Agência Lusa
Há 46 min
Justiça

Arguido, de 16 anos, ficou também proibido de contactar as vítimas, de 17 e 18 anos

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 O Tribunal de Loures aplicou hoje a medida de coação de prisão preventiva ao estudante suspeito de violação, ameaça, coação sexual e sequestro de duas colegas, crimes alegadamente praticados durante uma visita de estudo, na Lourinhã, informou fonte policial.

Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), o arguido, de 16 anos, ficou também proibido de contactar as vítimas, de 17 e 18 anos.

Os factos terão ocorrido no dia 20 de março, quando um grupo de estudantes do 10.º ano de uma escola secundária do distrito de Aveiro se deslocou e pernoitou na Lourinhã, no distrito de Lisboa, no âmbito de uma visita de estudo, informou a PJ em comunicado.

Os crimes “foram cometidos no quarto partilhado pelas vítimas e na casa de banho comum do alojamento, onde o arguido se chegou a trancar com uma delas”, acrescentou a PJ.

A investigação foi desencadeada após uma queixa apresentada por uma das vítimas à GNR, que reencaminhou o caso para a PJ.

A polícia interrogou vítimas e testemunhas e, tendo a “forte indiciação do arguido pela prática dos crimes, o facto de arguido e vítimas serem colegas de escola e de turma e o grande alarme familiar e social gerado pelas agressões sexuais”, veio a detê-lo fora de flagrante delito na quarta-feira.

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Temas: Lourinhã
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