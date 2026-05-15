Professor abusa sexualmente de aluna de 15 anos

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Suspeito dá aulas em Loulé mas foi detido pela PJ no Norte

As autoridades policiais detiveram, no norte de Portugal, um homem suspeito de abusar sexualmente de uma menor dependente de 15 anos, da qual era professor, entre novembro e janeiro passados, em Loulé, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O detido tem 56 anos e é suspeito de abuso sexual e de importunação sexual da menor, tipificou a PJ, esclarecendo que os crimes foram cometidos entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, na casa do agora detido, em Loulé, no distrito de Faro.

“A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, na região norte do país, um homem com 56 anos, suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de menor dependente e de importunação sexual, de que foi vítima uma menor de 15 anos, sua aluna”, informou a PJ.

O homem é acusado de, no interior da sua residência, localizada no concelho do Loulé, se ter aproveitado “do ascendente que detinha sobre a vítima”, sua aluna, destacou a corporação policial, frisando que as “agressões sexuais apenas cessaram após os factos terem sido reportados em ambiente escolar” e o homem ter sido suspenso da atividade profissional.

“Diligências desenvolvidas no âmbito da investigação permitiram a recolha de elementos de prova que vieram a sustentar, de forma robusta, a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo Ministério Público”, referiu ainda a PJ.

O detido vai ainda ser presente a tribunal para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial e conhecer as eventuais medidas de coação aplicadas, acrescentou a PJ.

O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loulé.