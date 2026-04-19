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Oito crianças mortas após tiroteio no estado norte-americano do Louisiana

CNN Portugal , HCL
Há 2h e 28min
Polícia Londres (AP)

Suspeito acabaria por ser abatido pelas autoridades durante perseguição

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Oito crianças foram mortas num tiroteio em massa ocorrido em Shreveport, no estado norte-americano do Louisiana, avançaram este domingo vários meios de comunicação social, citando a polícia local.

Os agentes do Departamento de Polícia de Shreveport foram chamados pouco depois das 6:00 (hora local) para a zona na sequência de relatos de uma ocorrência de violência doméstica. O porta-voz da polícia, Christopher Bordelon, descreveu o cenário como “extenso”, abrangendo duas habitações na área e uma terceira residência próxima, na Harrison Street.

“Há três locais distintos: o tiroteio ocorreu aqui na West 79th, no número 300. Há também outro incidente relacionado na Harrison Street e uma casa adjacente na West 79 para onde uma das vítimas fugiu após os disparos”, explicou Bordelon, segundo a CBS.

No total, dez menores foram atingidos a tiro - oito dos quais morreram - com idades compreendidas entre 1 e 14 anos, acrescentou o responsável durante uma conferência de imprensa.

Segundo a polícia, o suspeito abandonou o local e cometeu um carjacking nas imediações do cruzamento entre a West 79th e a Lynnwood, desencadeando uma perseguição policial.

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“Ao sair deste local, o indivíduo realizou um carjacking nas proximidades, após o qual patrulhas da polícia de Shreveport iniciaram uma perseguição”, detalhou Bordelon.

O suspeito acabaria por ser abatido pelas autoridades durante a perseguição, já na freguesia de Bossier.

A polícia acredita que se trata do único autor dos disparos registados nos diferentes locais.

Temas: Louisiana Tiroteio Mortos Crianças Perseguição
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