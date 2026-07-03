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Louis Vuitton ganha processo contra cadeia chinesa e recebe indemnização milionária

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 27min
Louis Vuitton (ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA)
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A decisão envolve uma das maiores cadeias de chá da China, que vai recorrer da sentença

Um tribunal chinês condenou a cadeia Molly Tea a pagar 10 milhões de yuan (1,3 milhões de euros) à Louis Vuitton por utilizar um logótipo semelhante a um dos seus desenhos mais emblemáticos, noticiou esta sexta-feira a imprensa.

Segundo a decisão de primeira instância, citada pelo portal de informação económica Yicai, a cadeia de casas de chá violou os direitos de propriedade intelectual relativos a sete desenhos florais de quatro pétalas registados pela marca francesa de luxo Louis Vuitton, presentes em vários dos seus produtos mais conhecidos, incluindo algumas malas.

Na ação judicial, a empresa francesa alegou que a cadeia de casas de chá induzia os consumidores em erro ao utilizar esses desenhos nas lojas e nos copos utilizados para servir as bebidas.

A Molly Tea anunciou que vai recorrer da sentença e alterou na quinta-feira o logótipo da área de cliente da sua aplicação móvel, substituindo a anterior versão a preto e branco por outra em tons dourados.

Segundo You Yunting, advogado especializado citado pelo Yicai, o montante da indemnização é relativamente elevado devido à notoriedade dos desenhos florais da Louis Vuitton e ao facto de a Molly Tea os ter utilizado de forma reiterada.

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A cadeia, cujo público-alvo são sobretudo mulheres jovens, conta com cerca de 2.300 lojas em 68 cidades chinesas e expandiu-se também para mercados como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde já opera mais de 50 estabelecimentos.

Apesar de considerar que a decisão poderá incentivar outras marcas de luxo a avançarem com ações judiciais por violação de propriedade intelectual, You Yunting recordou que, em casos anteriores, a execução de sentenças deste tipo enfrentou dificuldades quando as empresas condenadas não dispunham de recursos suficientes para pagar as indemnizações fixadas.

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Temas: Louis Vuitton Molly Tea Casa de chá Chá Tribunal
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