Cantor d4vd detido por suspeita de homicídio de adolescente encontrada no seu Tesla

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Defesa nega as acusações e afirma que o artista é inocente. O caso continua sob investigação do Ministério Público do condado

Los Angeles (AP) - O cantor d4vd foi detido por ser suspeito de ter matado uma rapariga de 14 anos cujo corpo em decomposição foi encontrado há sete meses no seu Tesla aparentemente abandonado, disseram as autoridades na quinta-feira, enquanto os seus advogados declararam a sua inocência.

A polícia de Los Angeles afirmou numa breve declaração que detetives de homicídios detiveram o cantor de 21 anos, natural de Houston e artista de alt-pop, cujo nome legal é David Burke, sob suspeita de homicídio na investigação do assassinato de Celeste Rivas Hernandez.

"Sejamos claros — as provas reais neste caso irão demonstrar que David Burke não matou Celeste Rivas Hernandez e não foi a causa da sua morte", afirmaram os advogados de defesa Blair Berk, Marilyn Bednarski e Regina Peter por email.

A polícia disse que os investigadores irão apresentar o caso aos procuradores no Gabinete do Procurador do Condado de Los Angeles na segunda-feira. O gabinete afirmou na sua própria declaração que está ciente da detenção e que a sua Divisão de Crimes Graves irá analisar o caso para determinar se há provas suficientes para apresentar acusações.

Os advogados de defesa acrescentaram: “Não foi emitida qualquer acusação por um grande júri neste caso, nem foi apresentada qualquer queixa-crime. David foi apenas detido sob suspeita. Defenderemos vigorosamente a inocência de David.”

Foi a primeira declaração pública dos advogados sobre o caso. As autoridades não tinham identificado publicamente Burke como suspeito até à sua detenção. O cantor estava a ser mantido na prisão sem direito a fiança.

D4vd estava sob investigação de um grande júri do condado de Los Angeles que analisava a morte de Rivas Hernandez. O processo era oficialmente secreto, mas a sua existência — e a designação de d4vd como alvo — foi revelada a 25 de fevereiro, quando a sua mãe, pai e irmão apresentaram uma objeção num tribunal do Texas a intimações que exigiam que testemunhassem.

O corpo de Rivas Hernandez foi encontrado num Tesla rebocado das Hollywood Hills a 8 de setembro, um dia depois de ela ter feito 15 anos. Ela era uma estudante do 7.º ano de 13 anos quando a família reportou o seu desaparecimento em 2024, na sua cidade natal de Lake Elsinore, cerca de 70 milhas (aprox. 113 km) a sudeste de Los Angeles. As autoridades indicam a idade de 14 anos no momento da morte em documentos judiciais.

O Tesla Model Y de 2023 estava registado em nome do cantor no endereço no Texas dos seus familiares intimados, segundo documentos judiciais dos procuradores. Tinha sido rebocado de um bairro de luxo nas Hollywood Hills, onde estava estacionado, aparentemente abandonado.

Fotografias, notas íntimas e flores estão entre os itens deixados num memorial a Celeste Rivas Hernandez em Lake Elsinore, Califórnia. Gina Ferazzi/Los Angeles Times/Getty Images

Os investigadores da polícia que revistaram o Tesla num depósito de reboques encontraram um saco para cadáveres “coberto de insetos e com um forte odor de decomposição”, segundo documentos judiciais, e “os detetives abriram parcialmente o saco e observaram uma cabeça e um tronco em decomposição”.

Investigadores do Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles retiraram o saco e “descobriram que os braços e pernas tinham sido separados do corpo”, segundo documentos judiciais. Um segundo saco preto foi encontrado por baixo do primeiro, contendo partes do corpo desmembradas. A causa da morte não foi divulgada publicamente.

D4vd, pronunciado “David”, ganhou popularidade entre fãs da Geração Z pelo seu estilo que mistura indie rock, R&B e pop lo-fi. Tornou-se viral no TikTok em 2022 com o sucesso “Romantic Homicide”, que atingiu o 4.º lugar no top Billboard Hot Rock & Alternative Songs. Depois assinou com a Darkroom e a Interscope Records e lançou o seu EP de estreia “Petals to Thorns” e um segundo, “The Lost Petals”, em 2023.

Quando o corpo foi descoberto, d4vd estava em digressão para promover o seu primeiro álbum de longa duração, “Withered”. Mais tarde, os dois últimos concertos na América do Norte, em San Francisco e Los Angeles, bem como uma atuação prevista no Grammy Museum de LA, foram cancelados, assim como a digressão europeia que deveria começar na Noruega.