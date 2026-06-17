MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

"Tirem-no daqui": assassino em série Rex Heuermann condenado a prisão perpétua

CNN , Eric Levenson e Elise Hammond
Há 34 min
O alegado assassino em série Rex A. Heuermann comparece na sala do juiz Tim Mazzei, no Tribunal do Condado de Suffolk, em Riverhead, a 17 de julho de 2025. James Carbone/Pool/Getty Images
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Crimes foram cometidos ao longo de 17 anos e o condenado confessou tudo

O assassino em série de Long Island, Rex Heuermann, foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional depois de ter confessado ter matado oito mulheres ao longo de um período de 17 anos, num caso que colocou em evidência as investigações sobre o desaparecimento de profissionais do sexo.

O juiz proferiu as sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para as acusações 1 a 3, e de 25 anos a prisão perpétua para cada uma das outras quatro acusações, todas a serem cumpridas consecutivamente, o que atendeu ao pedido da acusação.

"Muito bem, tirem-no daqui", disse o juiz, enquanto Heuermann era algemado e escoltado para fora da sala.

A sentença foi proferida dois meses depois de Heuermann se ter declarado culpado de sete homicídios e de ter confessado ter morto uma oitava mulher numa série de crimes que ocorreram entre 1993 e 2010.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Long Island Rex Heuermann Prisão perpétua Serial killer Assassino em série

Relacionados

Desmembrou algumas vítimas e amarrou outras pela cabeça: homem confessa ser o assassino em série que atuou em Nova Iorque durante 30 anos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

"Tirem-no daqui": assassino em série Rex Heuermann condenado a prisão perpétua

Há 34 min

Este é o acordo de 14 pontos entre EUA e Irão: ponto por ponto, na íntegra

Hoje às 12:37
03:40

Trump não travou novas sanções à Rússia, mas também não anunciou medidas

Hoje às 11:26

Trump quer anunciar acordo com o Irão "palavra por palavra" e promete fazer algo que "nem sequer" se lembrou antes

Ontem às 16:23
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Hoje às 08:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"

Hoje às 12:07

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28