"Tirem-no daqui": assassino em série Rex Heuermann condenado a prisão perpétua

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Crimes foram cometidos ao longo de 17 anos e o condenado confessou tudo

O assassino em série de Long Island, Rex Heuermann, foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional depois de ter confessado ter matado oito mulheres ao longo de um período de 17 anos, num caso que colocou em evidência as investigações sobre o desaparecimento de profissionais do sexo.

O juiz proferiu as sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para as acusações 1 a 3, e de 25 anos a prisão perpétua para cada uma das outras quatro acusações, todas a serem cumpridas consecutivamente, o que atendeu ao pedido da acusação.

"Muito bem, tirem-no daqui", disse o juiz, enquanto Heuermann era algemado e escoltado para fora da sala.

A sentença foi proferida dois meses depois de Heuermann se ter declarado culpado de sete homicídios e de ter confessado ter morto uma oitava mulher numa série de crimes que ocorreram entre 1993 e 2010.