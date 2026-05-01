Homem acusado de tentativa de homicídio após esfaquear dois judeus em Londres

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Essa Suleiman, cidadão britânico nascido na Somália e residente em Londres, deverá comparecer pela primeira vez em tribunal ainda esta sexta-feira

Um homem de 45 anos foi hoje acusado de tentativa de homicídio, após esfaquear dois homens judeus em Londres, no mais recente de uma série de ataques que têm gerado medo e indignação na comunidade judaica britânica.

A polícia informou que Essa Suleiman enfrenta duas acusações de tentativa de homicídio relacionadas com o ataque, ocorrido em Golders Green, na quarta-feira.

O suspeito enfrenta ainda uma terceira acusação pelo mesmo crime, devido a um incidente ocorrido noutra zona da cidade, no mesmo dia, que deixou um homem com ferimentos ligeiros.

Essa Suleiman, cidadão britânico nascido na Somália e residente em Londres, deverá comparecer pela primeira vez em tribunal ainda este sábado.

O governo britânico comprometeu-se a combater o antissemitismo após os esfaqueamentos numa área do norte de Londres considerada um dos principais centros da comunidade judaica no país.

As vítimas, de 34 e 76 anos, ficaram gravemente feridas. Uma delas já teve alta hospitalar, enquanto a outra se encontra em condição estável.

Os esfaqueamentos ocorreram após uma série de ataques contra sinagogas e outros locais judaicos em Londres nas últimas semanas.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que o governo irá reforçar a segurança da comunidade judaica e “fazer tudo” o que estiver ao seu alcance “para erradicar este ódio”.

O nível oficial de ameaça terrorista no Reino Unido foi elevado de “substancial” para “grave” após o ataque com esfaqueamento na quarta-feira.

“Grave” é o segundo nível mais alto numa escala de cinco e significa que as agências de inteligência consideram altamente provável a ocorrência de um ataque nos próximos seis meses.

A polícia afirmou que Suleiman foi encaminhado em 2020 para o programa governamental Prevent, que procura afastar indivíduos do extremismo.

O processo foi encerrado ainda nesse ano, não tendo sido divulgado o motivo.