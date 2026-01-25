Benfica
Mais de 80 detidos após invasão de prisão em Londres em manifestação de apoio a recluso em greve de fome

Agência Lusa
Há 2h e 30min
Manifestação pró-Palestina em Londres (AP)

Informação foi avançada pela polícia britânica este domingo

Oitenta e seis pessoas foram detidas em Londres, por suspeita de invasão de uma prisão, após um grupo de manifestantes ter entrado no recinto em solidariedade com um recluso pró-Palestina que está em greve de fome, informou a polícia britânica este domingo.

O grupo estava "a protestar em apoio de um prisioneiro da organização Palestine Action em greve de fome", na noite de sábado, e recusou-se a sair do recinto da prisão quando foi ordenado, informou a Polícia Metropolitana de Londres na rede social X.

"Aparentemente, impediram a entrada e saída de funcionários da prisão, ameaçaram os agentes e alguns conseguiram entrar numa área restrita a funcionários de um dos edifícios da prisão", disse a polícia, acrescentando que "todos os envolvidos" foram detidos.

Um porta-voz do Ministério da Justiça descreveu o incidente como "profundamente preocupante".

O incidente aconteceu na prisão HMP Wormwood Scrubs, no oeste de Londres, onde um homem chamado Muhammad Umer Khalid está detido e em greve de fome há mais de duas semanas, segundo a organização Prisoners for Palestine.

Outros ativistas têm estado em greve de fome nos últimos meses, enquanto aguardam julgamento por invasão de propriedade e vandalismo cometidos em nome da Palestine Action, antes de a organização ser proibida no Reino Unido, ao abrigo da legislação antiterrorista.

Khalid e os restantes negam as acusações e exigem que sejam retiradas.

Em 23 de dezembro do ano passado, a ativista climática sueca Greta Thunberg foi detida em Londres durante uma manifestação de apoio a membros detidos da Palestine Action.

Segundo a organização Defend Our Juries, Thunberg, de 22 anos, segurava um cartaz com a frase "Eu apoio os prisioneiros da Palestine Action. Oponho-me ao genocídio" e foi detida ao abrigo da legislação antiterrorista britânica.

A proibição do grupo Palestine Action no Reino Unido levou a um aumento significativo de detenções alegadamente relacionadas com terrorismo, segundo indicou em dezembro o Governo britânico.

Temas: Londres Prisao Manifestação Detencoes Greve de Fome

Europa

