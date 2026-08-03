Três trabalhadores afetados com vapores libertados de camião do lixo em Braga

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Os primeiros indícios apontam para a eventual deposição de uma substância química incompatível com resíduos urbanos indiferenciados, cuja presença poderá estar na origem da reação verificada.

Três trabalhadores da empresa municipal de Braga Agere tiveram esta segunda-feira necessidade de assistência hospitalar na sequência da libertação de vapores de um camião do lixo, alegadamente resultante da deposição de uma substância química num contentor de resíduos urbanos indiferenciados.

Em comunicado, a Agere, empresa de águas efluentes e resíduos de Braga, refere que os trabalhadores foram transportados, “por precaução”, para o hospital da cidade, tendo sido considerados feridos leves, e já tiveram alta.

A ocorrência foi registada cerca das 11:30, durante o circuito regular de recolha de resíduos nas imediações do Parque Industrial de Frossos.

“Uma viatura de recolha registou uma ocorrência na sequência da libertação de vapores provenientes dos resíduos transportados. O sistema de segurança da própria viatura bloqueou automaticamente o sistema de compactação, tendo sido de imediato acionados os protocolos de segurança”, acrescenta.

Diz ainda que os primeiros indícios apontam para a eventual deposição de uma substância química incompatível com resíduos urbanos indiferenciados, cuja presença poderá estar na origem da reação verificada.

“A Agere colaborará integralmente com as autoridades no apuramento dos factos”, sublinha o comunicado.

Para a Agere, esta ocorrência constitui um alerta para a importância da correta deposição de resíduos.

“A colocação de substâncias químicas ou de outros materiais perigosos em contentores destinados a resíduos urbanos indiferenciados representa um risco para os trabalhadores da recolha, para os agentes de proteção e socorro, para a população e para o ambiente”, aponta.