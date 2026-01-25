Como devemos lidar com o lixo espacial? Reciclagem espacial, é claro

Há 1h e 0min

Às vezes, o que sobe não volta a descer — em vez disso, torna-se um problema.

O lixo está a acumular-se no espaço a um ritmo fantástico, milhões de pedaços orbitam a Terra, desde satélites avariados a parafusos perdidos e pequenos pedaços de tinta lascada. A Estação Espacial Internacional tem de se desviar deles. Às vezes, o lixo espacial colide com outro lixo espacial, criando mais lixo espacial. E embora tenha havido muitas propostas de tecnologias para capturá-lo e destruí-lo, não existe um plano ao nível do sistema para lidar com ele de forma abrangente.

No dia 1 de dezembro, investigadores da Universidade de Surrey, na Inglaterra, publicaram um artigo a descrever como lidar melhor com o nosso lixo celestial. A ideia básica: tornar o espaço mais sustentável usando menos material, reparando o que já está lá em cima e reciclando o lixo que não podemos reparar — e fazendo isso de forma sistémica, em toda a indústria.

Embora isso pareça bastante básico para os habitantes da Terra, que já estão familiarizados com a redução, reutilização e reciclagem, é realmente um conceito "bastante novo" para a indústria espacial, disse Michael Dodge, professor de estudos espaciais da Universidade de Dakota do Norte, que não participou no estudo. "Nunca vi isto ser apresentado desta forma", disse "É uma área que precisa ser discutida mais a fundo."

De acordo com documentação da NASA, existem atualmente mais de 25 mil pedaços de lixo espacial com mais de 10 centímetros de diâmetro a orbitar a Terra. Se somarmos os pedaços menores, esse número sobe para mais de 100 milhões. No total, o nosso lixo espacial pesa mais de 10 mil toneladas, de acordo com um relatório de 2022 da agência.

E esse lixo tem um impacto. Os detritos deixaram rachas semelhantes a balas no para-brisa do vaivém espacial Challenger durante o primeiro voo de Sally Ride em 1983. O Telescópio Espacial Hubble foi atingido por lixo espacial em várias ocasiões, incluindo uma colisão que perfurou a sua antena parabólica. Enquanto isso, duas grandes colisões entre satélites em 2007 e 2009 criaram detritos suficientes para agora representar mais de um terço de todo o lixo espacial catalogado, informou a NASA.

Danos na janela do vaivém espacial Challenger causados por um pedaço de lixo espacial em 1983 (NASA)

O grande receio por trás desses incidentes é a Síndrome de Kessler — o risco de que, uma vez que haja objetos suficientes na órbita baixa da Terra, uma colisão possa desencadear uma reação em cadeia de acidentes, enchendo essa parte do espaço com lixo espacial a ponto de torná-la inutilizável. Os danos aos satélites e aos sistemas de comunicação globais significam que o lixo espacial poderia reduzir o PIB global em 1,95% se nenhuma solução for encontrada, de acordo com um artigo de 2023 publicado na revista Space Policy.

Há esforços para mitigar o problema, disseram especialistas à CNN. A SpaceX criou foguetes reutilizáveis. Uma empresa chamada Astroscale está a desenvolver um braço robótico capaz de capturar satélites inoperantes. Mas soluções tecnológicas individuais não são suficientes por si só, disse Jin Xuan, vice-reitor de investigação e inovação da Universidade de Surrey e um dos autores do artigo.

“As pessoas devem ter um pensamento sistémico”, disse Xuan. “Quando nos concentramos em tecnologias individuais, perdemos as oportunidades.” Por exemplo, Xuan disse à CNN, aperfeiçoar um braço robótico para remover satélites inoperantes é menos importante se os satélites forem projetados de maneira diferente desde o início — para que possam ser reabastecidos ou queimados na atmosfera no final de sua vida útil.

Detritos espaciais atingiram o Telescópio Espacial Hubble, perfurando completamente a sua antena parabólica (NASA)

Um sistema mais sustentável coordenaria as tecnologias existentes, como os sistemas de prevenção de colisões com IA em satélites, com novas ideias, como a reutilização de estações espaciais como plataformas para reparar ou reciclar lixo espacial, e garantir que as empresas e os países pensem em como encerrar a vida útil de um objeto à medida que ele é projetado, de acordo com o relatório.

Xuan viu esses princípios funcionarem em outros setores. A sua investigação normalmente concentra-se em estratégias de sustentabilidade para a fabricação de produtos químicos. A indústria espacial tem-se "concentrado na segurança e no valor económico, mas a sustentabilidade não tem sido uma prioridade", disse Xuan. "Há uma oportunidade de aprender com outros setores."

Mas tentar tornar o espaço sustentável traz desafios que não existem em terra, disse Dodge. As leis e a política espacial, em particular, causam grandes complicações.

O Tratado do Espaço Sideral é o principal documento que rege os principais intervenientes no espaço, disse Xuan à CNN. Uma disposição estabelece que "uma vez lançado um objeto ao espaço, ele é seu para sempre", disse Dodge. Isso significa que todos os propulsores de foguetes usados, todos os satélites inoperantes, continuam a ser propriedade da entidade que os lançou originalmente.

Essa regra existe porque os países têm motivos históricos para se preocuparem com a possibilidade de outros países interferirem nos seus satélites e estações espaciais.

"Um dos potenciais problemas com qualquer tecnologia projetada para reciclar ou recondicionar tecnologias no espaço é que essas mesmas tecnologias podem ser usadas como arma", disse Dodge. Um braço robótico poderia desativar um satélite militar em funcionamento com a mesma facilidade com que recolhe um satélite inoperante, por exemplo.

Como resultado, atualmente é ilegal um país limpar detritos criados por outro país. Quando a Astroscale, empresa que desenvolve ferramentas capazes de coletar e remover lixo espacial, testou sua tecnologia, teve que levar essa regra em consideração, disse Dodge. Por exemplo, se eles querem capturar um objeto de propriedade do Reino Unido, também precisam de lançar a partir do Reino Unido.

Reciclar lixo espacial pode ser quase impossível se for necessário obter permissão de todos os países proprietários dos objetos antes de limpá-los. Mas outra parte do tratado exige que os países evitem contaminar o espaço — o que pode ser interpretado como a obrigação de limpar o lixo espacial, disse Dodge.

E isso pode ser uma parte muito importante para tornar a reciclagem espacial uma realidade.

“As pessoas estão interessadas nessas ideias de sustentabilidade. Elas querem experimentar”, disse Xuan. “Mas tudo se resume a dinheiro e à existência de um incentivo.”