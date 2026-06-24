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Governo prolonga cheque-livro até 31 de agosto

Agência Lusa , MM
Há 41 min
Livros
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Medida já permitiu a emissão de 40 mil vouchers

O Governo prolongou até 31 de agosto o prazo de utilização do cheque-livro, programa de apoio à leitura cuja segunda edição arrancou em janeiro e já permitiu emitir 40 mil ‘vouchers’, alargando a medida por mais nove semanas.

A medida, destinada a jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 e 2008, permite aos beneficiários utilizar um ‘voucher’ de 30 euros para a aquisição de livros em livrarias aderentes ao programa, durante mais nove semanas do que a data inicialmente prevista, 30 de junho de 2026, destaca o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, em comunicado.

“O Cheque-Livro tem aproximado milhares de jovens dos livros. Com esta decisão, estamos a reforçar o impacto e o alcance de uma medida que promove os hábitos de leitura, a literacia e o acesso à cultura”, afirmou a ministra Margarida Balseiro Lopes, na abertura do festival “Babell – Cidade-Livro”, no Porto.

De acordo com os dados divulgados pelo ministério, desde o arranque da segunda edição do programa, em janeiro, foram emitidos 40.663 vouchers, aproximando-se dos 47.651 cheques registados na edição anterior.

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A taxa de utilização do apoio ronda atualmente os 72%, sendo Lisboa, Maia, Vila Nova de Gaia, Porto e Braga os concelhos com maior número de cheques-livro emitidos, especifica a tutela no comunicado.

O valor foi fixado em 30 euros, o que representa um aumento de 50% face à primeira edição da iniciativa, sublinha.

Os jovens abrangidos podem solicitar o ‘voucher’ através da plataforma do programa – em www.chequelivro.gov.pt -, ficando este disponível para utilização imediata na compra de um livro elegível numa das livrarias aderentes.

A primeira edição do programa cheque-livro terminou em 15 de julho de 2025, com uma taxa de execução de 20%. Num universo estimado de 220 mil jovens beneficiários, foram emitidos cerca de 47 mil cheques, tendo sido utilizados cerca de 35 mil, em oito meses

A segunda edição do programa arrancou no dia 02 de janeiro deste ano, com um aumento de 20 para 30 euros e a possibilidade de utilizar o cheque-livro na compra de um livro de valor inferior, o que não era possível antes.

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O Cheque-Livro é promovido pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto e implementado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e pelo Fundo de Fomento Cultural.

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Temas: Livros Livro Cheque-livro Vouchers
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