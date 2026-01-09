Toni Morrison e Philip Pullman de volta às livrarias portuguesas

Ontem às 07:05

A editora Presença anuncia os principais lançamentos do primeiro semestre de 2026, incluindo “Elena Sabe” de Claudia Piñeiro, “Playground” de Richard Powers e a edição comemorativa de “O Perfume” de Patrick Süskind, além de obras de Malala Yousafzai, Toni Morrison e Philip Pullman.

“Elena Sabe”, de Claudia Piñeiro, e “Playground”, de Richard Powers, romances nomeados para os prémios Booker, bem como o premiado livro de Toni Morrison “Song of Solomon”, são algumas das apostas da Presença para o primeiro semestre do ano.

Entre as principais novidades anunciadas pelo grupo editorial para os primeiros meses de 2026 está “Elena Sabe”, “romance intenso e claustrofóbico sobre culpa e maternidade”, da argentina Claudia Piñeiro, que esteve entre os finalistas do Prémio Booker Internacional em 2022.

A obra acompanha uma mulher com Parkinson numa investigação obsessiva sobre a morte da filha, e chega agora ao mercado português.

Outro dos lançamentos de maior destaque é “Playground”, romance que figurou entre os nomeados para o Prémio Booker 2024, do escritor norte-americano Richard Powers.

Nesta história, o autor cruza infância, tecnologia e ciência para refletir sobre a forma como os seres humanos aprendem e se relacionam num mundo cada vez mais moldado pela inovação, num livro que foi amplamente elogiado pela crítica internacional.

A Presença publicará também “Song of Solomon”, de Toni Morrison, romance emblemático da autora vencedora do Nobel da Literatura, considerada uma das vozes fundamentais da literatura norte-americana do século XX.

A obra, que foi distinguida com o National Book Critics Circle Award, acompanha a jornada de autodescoberta de um homem de nome Milkman Dead, explorando os temas da identidade, memória e herança afro-americana.

O catálogo do primeiro semestre inclui ainda “Como a Laranjeira Amarga”, romance de estreia da italiana Milena Palminteri, vencedor do Prémio Bancarella 2025 e fenómeno editorial em Itália, bem como “Autorretratos”, de Osamu Dazai, considerado um dos grandes nomes da literatura japonesa do século XX.

No primeiro semestre, chega igualmente “O Caso da Estação de Kamata”, clássico do policial japonês de Seicho Matsumoto, autor de quem a Presença publicou no ano passado “Tóquio Express”, assim como “A Ciascuno Il Suo”, de Leonardo Sciascia, um policial ambientado na Sicília que aborda os temas da justiça, verdade e dificuldade de triunfar num mundo dominado por interesses ocultos.

Entre os destaques da editora contam-se ainda “The Rose Field”, de Philip Pullman, que encerra a trilogia “O Livro do Pó”, e “Os Desorientados”, de Amin Maalouf, romance originalmente publicado em 2012, que reflete sobre identidade, pertença e fratura cultural no Médio Oriente, que será lançado na chancela Marcador.

“O Perfume”, de Patrick Süskind, regressa às livrarias numa edição comemorativa dos 40 anos da sua publicação em Portugal.

Na não-ficção, o catálogo inclui “When Everyone Knows That Everyone Knows”, de Steven Pinker, em que o psicólogo e linguista norte-americano analisa o papel do conhecimento partilhado na linguagem, na política e nas normas sociais, assim como “O Meu Caminho”, um livro de memórias, em que Malala Yousafzai revisita o seu percurso pessoal após ter-se tornado uma figura pública global.

Morgan Housel regressa também com “A Arte de Saber Gastar Dinheiro”, livro que aprofunda a relação entre decisões financeiras, valores pessoais e qualidade de vida.

As chancelas Marcador e Manuscrito alargam a programação com propostas de ficção e não-ficção de forte pendor contemporâneo, incluindo ‘thrillers’ como “Homens de Aço”, de Nelson e Alex DeMille, e investigação jornalística, em “Negócios no Poder”, de Gustavo Sampaio.