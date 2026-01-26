Seis mil milhões de razões para ouvir livros

Há 1h e 30min

Das versões mais simples, em que uma única voz guia o ouvinte ao longo da narrativa, até às produções mais complexas, com elencos de atores de renome, paisagens sonoras e até acompanhamento de orquestras, os audiolivros vieram para ficar.

Na sua essência, o audiolivro é a transposição de uma obra literária para o formato áudio. Esta definição, embora correta, é curta para explicar o impacto que este suporte tem vindo a ganhar. A principal vantagem é evidente: permite “ler” enquanto se fazem outras coisas. Ouve-se um romance no trânsito, um ensaio numa caminhada ao final do dia, um livro infantil enquanto se prepara o jantar. É inevitável o paralelo com os podcasts, esse outro fenómeno da última década, mas com uma diferença fundamental: o audiolivro não compete com o livro tradicional, complementa-o.

Há, também, uma dimensão social e inclusiva que merece ser sublinhada. Para pessoas com dificuldades de leitura, deficiência visual ou simplesmente falta de tempo para se sentarem com um livro nas mãos, o áudio torna-se uma ferramenta poderosa de acesso à literatura e ao conhecimento. É, em muitos casos, a diferença entre estar dentro ou fora do mundo dos livros.

A experiência pode, ainda, ganhar uma camada emocional única quando é o próprio autor a dar voz às suas palavras. Ouvir um escritor a ler a sua obra cria uma proximidade difícil de replicar em papel. A entoação, as pausas, as emoções na voz revelam intenções e subtilezas que nem sempre saltam da página. Em produções mais ambiciosas, com atores e ambientes sonoros, a fronteira entre livro e cinema começa a esbater-se, dando lugar a uma nova forma de contar histórias.

Mas não sou apenas eu que afirmo que estamos a viver a era dos audiolivros. Os números confirmam-no. A RBmedia, a maior produtora mundial de audiolivros, responsável por cerca de nove mil novos títulos por ano, ultrapassou já a marca dos cem mil audiolivros gravados. Trata-se de um catálogo que, por si só, ilustra a escala industrial que este formato atingiu.

Na Europa, o mercado global de audiolivros foi avaliado em cerca de 1,5 mil milhões de euros no ano passado e as previsões apontam para que possa alcançar os 6 mil milhões até 2030. Mais do que estatísticas impressionantes, estes valores traduzem uma mudança de hábitos. As pessoas continuam a querer histórias, ideias e conhecimento, apenas encontraram uma nova forma de os consumir, mais adaptada a um quotidiano acelerado e multitarefa.

Não se trata apenas de transformar livros em ficheiros de áudio, mas de devolver a literatura à sua origem mais antiga: a tradição oral, as histórias contadas à volta da fogueira, a palavra dita antes de ser escrita. Com tecnologia de ponta e projeções de milhares de milhões, estamos, no fundo, a redescobrir o prazer ancestral de ouvir uma boa história.

E, se o futuro do mercado se mede em números, o futuro da leitura mede-se em leitores — ou, neste caso, em ouvintes. E esses parecem estar a aumentar a um ritmo que dá, literalmente, milhões de razões para continuar a ouvir livros.