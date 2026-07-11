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Livre vai insistir em propostas para limitar publicidade a jogo ‘online’

Agência Lusa , WL
Há 1h e 50min
Isabel Mendes Lopes (António Cotrim/Lusa)
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Isabel Mendes Lopes garante que o partido "não vai desistir" de regular esta atividade económica

A líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, anunciou hoje que o partido vai voltar a apresentar iniciativas no Parlamento para limitar a publicidade ao jogo e apostas ‘online’.

Numa intervenção no 17.º Congresso do Livre, que decorre até domingo em Sintra, a deputada e porta-voz disse que o partido “não vai desistir” de “regular o jogo, as casas de apostas” e “a publicidade predatória” deste setor.

“Na próxima sessão legislativa vamos voltar a esta questão. Não descansaremos enquanto a publicidade ao jogo não estiver banida do espaço público”, indicou.

Em setembro, o Livre apresentou projetos de lei relacionados com os jogos de sorte e azar, para, por exemplo, proibir a venda de bilhetes de lotarias e de lotaria instantânea (mais conhecidas como “raspadinhas”) nos estabelecimentos de saúde ou impor limites à publicidade a jogos e apostas. Estes diplomas acabaram rejeitados pelo Parlamento.

Na intervenção perante o congresso, Isabel Mendes Lopes lamentou os votos contra e criticou os restantes partidos.

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“Temos obrigação de proteger as pessoas. Não é com propostas pequeninas que o vamos fazer, é enfrentando o lóbi do jogo”, salientou, defendendo que é preciso “combate ao jogo ‘online’ e a regulação da publicidade”.

“É responsabilidade de um país que tem um primeiro-ministro que teve a Solverde como cliente”, afirmou também.

Momentos antes, o porta-voz cessante do Livre, Rui Tavares, subiu ao púlpito para falar sobre a importância do cooperativismo.

“O cooperativismo é uma política pública mas é uma estratégia de crescimento do Livre e devemos apostar nele nos próximos dois anos”, apelou o fundador do partido, que também alertou para os perigos da Inteligência Artificial.

“Nunca vi na nossa modernidade uma tecnologia tão disruptiva estar tão completamente nas mãos de privados”, criticou, apelando a uma regulação deste tipo de inteligência através de “investimento público nacional, europeu e internacional”.

De seguida, o candidato a substituir Tavares, o deputado Jorge Pinto, saiu em defesa da regionalização, considerando-a a grande reforma estrutural que o pais precisa.

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“Só assim vamos ter um território que seja mais coeso, um território que sirva às pessoas e que esteja próximo das pessoas. Essa é e tem de ser a nossa grande prioridade”, sublinhou. 

O deputado alertou ainda para a importância de transição ecológica, considerando que este tema “vai definir o futuro do nosso país, até em termos económicos, porque a grande competição com outras economias, como por exemplo a economia chinesa, se está a fazer também ao nível da ecologia”.

Os trabalhos do congresso terminaram pelas 20:50, ao fim de 10 horas de trabalhos, com a presidente da Mesa, Patrícia Gonçalves, a desafiar os congressistas a participarem na Festa da Espiga, organizada pelo partido junto ao pavilhão onde decorre a reunião magna.

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Temas: Livre Jogo Online Isabel Mendes Lopes
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