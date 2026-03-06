Rússia está a expandir as suas unidades militares nas fronteiras com a NATO, alerta Lituânia

CNN Portugal , PF
Há 1h e 0min
Soldados russos em Rostov (Getty Images)

Conclusão consta do relatório anual lituano sobre ameaças à segurança, que defende também que, caso as sanções contra a Rússia sejam levantadas, Moscovo estaria preparada para um "conflito em larga escala" contra a NATO no prazo de seis anos

Os serviços de informações da Lituânia afirmam que a Rússia está a expandir as suas unidades militares ao longo das fronteiras com a NATO.

A conclusão, citada pela Reuters, consta do seu relatório anual sobre ameaças à segurança, que defende também que, caso as sanções contra a Rússia sejam levantadas, Moscovo estaria preparada para um "conflito em larga escala" contra a NATO no prazo de seis anos.

"A Rússia provavelmente criaria não só um exército 30-50% maior do que tinha antes da guerra, mas também relativamente moderno. As reservas estratégicas de armas e munições seriam totalmente restauradas. A Rússia estaria pronta para um conflito militar convencional com a NATO", pode ler-se no relatório, que diz ainda que as armas russas que sobrarem após o eventual fim da guerra da Ucrânia teriam “consequências para a segurança global”.

A Rússia não respondeu aos pedidos de comentário da agência de notícias.

Atualmente, a Rússia partilha cerca de 2500 quilómetros de fronteiras com seis países da NATO – Noruega, Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia – tendo esse número duplicado quando Helsínquia aderiu à Aliança Atlântica em 2023.

Temas: Lituânia Rússia NATO Guerra Ucrânia

Europa

