Governo avança com 15 milhões para recuperar praias antes do verão

Há 1h e 57min

REVISTA DE IMPRENSA | Tempestades danificaram litoral

O Governo vai libertar 15 milhões de euros para intervenções urgentes no litoral português, com o objetivo de garantir condições de segurança nas praias antes do início da próxima época balnear, avança o jornal Público que refere que a decisão deverá ser aprovada em breve em Conselho de Ministros.

Os estragos provocados pelo conjunto de tempestades deste inverno são considerados uma das consequências mais graves do mau tempo. Um levantamento da Agência Portuguesa do Ambiente contabilizou 749 ocorrências de danos no litoral entre 1 de outubro de 2025 e 3 de março de 2026, apontando para um investimento total de cerca de 200 milhões de euros para reparar os estragos.

A erosão costeira representa 36,7% das ocorrências, sobretudo a norte do Tejo, enquanto a instabilidade das arribas corresponde a 30,6% dos casos e é mais frequente no sul do país.

Entre as intervenções prioritárias estão zonas do Algarve, como Albufeira e Quarteira, incluindo áreas como Garrão e Praia do Forte Novo. Em Albufeira, a arriba da Praia do Peneco apresenta fissuras no icónico rochedo e poderá ser alvo de obras de reforço.

Também estão previstas recargas de areia em praias afetadas pela erosão.