Homem com pulseira eletrónica tenta atacar ex-companheira em Vila Franca de Xira

Carolina Resende Matos
Há 1h e 45min
Crime

 

 

Suspeito ainda disparou quatro vezes contra o ex-sogro

Um homem com pulseira eletrónica tentou atacar a ex-companheira em Vila Franca de Xira, mas acabou detido graças à pulseira eletrónica. O suspeito dirigiu-se à residência da vítima e, após ser barrado pelo pai desta, disparou quatro vezes contra o ex-sogro, sem o atingir.

O agressor fugiu de carro deixando no local diversos invólucros de munições de calibre 6.35 mm. A PSP foi chamada e conseguiu localizá-lo através da geolocalização da pulseira eletrónica, intercetando-o no Hospital de Vila Franca de Xira.

O caso está a ser investigado pelas autoridades.

Temas: Lisboa Vila Franca de Xira Violência Doméstica

