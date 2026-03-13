Suspeito do ataque ao Centro Ismaili condenado à pena máxima e considerado imputável

Tribunal vai fazer a leitura do acordo no caso ismaili hoje. Arguido pediu para ter outro advogado e pediu um mês para isso. Tribunal não aceitou por ele ter advogada atribuída.

MP mantém de que deve ser considerado inimputavel e todos os assistentes pedem pena de prisão efetiva.

Advogada das famílias diz:

“Numa coisa estamos todos de acordo seja ele Esquizofrenico ou psicopata não poderá nunca ser colocado em liberdade seja na defesa dele próprio ou na defesa da população!”

Mantém-se provado que padece de esquizofrenia, personalidade de narcisismo maligno de elevada gravidade.

Não provado que apesar destas doenças no momento dos factos não se provou que tivesse sob o efeito dessa doença. Considerado por isso imputável.

Mãe de Mariana, uma das vítimas, chorou durante o momento em que a juiz lia a súmula do processo e abraçou o marido.

Arguido manteve sempre cabeça baixa a olhar para o chão enquanto juiz falava.

Só foi informado no fim após o tradutor traduzir a decisão.