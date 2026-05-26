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Torre de Belém reabre "a brilhar" e com novo sistema de entradas para reduzir filas

Agência Lusa , MJC
Há 56 min
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O emblemático monumento manuelino reabre ao público na quarta-feira após obras de cerca de um milhão de euros realizadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

A Torre de Belém, em Lisboa, um dos monumentos mais visitados do país, reabre quarta-feira “a brilhar” após obras de restauro de um ano e com um novo modelo de acesso público criado para reduzir filas de espera.

“Os visitantes vão encontrar uma Torre de Belém de cara lavada, a brilhar por dentro e por fora”, comentou aos jornalistas a diretora do monumento, Margarida Donas Botto, durante uma visita antes da inauguração.

O emblemático monumento manuelino reabre ao público na quarta-feira após obras de cerca de um milhão de euros realizadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A grande novidade da reabertura, sublinhou a diretora, é a introdução de um sistema de acesso de visitantes faseado, com um máximo de 60 entradas de meia em meia hora, num total de 900 por dia.

“Houve uma ligeira redução do número de visitantes por dia por questões de segurança do público, em grande parte, e de preservação deste monumento tão icónico”, justificou a responsável pela torre do século XVI localizada na margem norte do Tejo originalmente com funções militares.

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Classificada Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1983, a Torre de Belém recebia anualmente, antes de encerrar para obras, mais de 400 mil pessoas por ano, que deverão reduzir-se com o novo sistema.

“A parte da torre é acessível por uma escada em caracol que não permite muitos visitantes ao mesmo tempo. Por outro lado, um monumento recentemente restaurado também não pode receber um número excessivo de visitantes”, justificou.

Sobre a provável redução de receitas com a limitação de entradas, Margarida Donas Botto avaliou que “não será significativa” e que “está também a ser ponderada a realização de visitas no período da noite”.

Questionada pela Lusa sobre o perfil de visitantes, a diretora disse serem, “até ao encerramento para obras, maioritariamente estrangeiros” de várias nacionalidades: “Nós gostaríamos que mais portugueses visitassem a Torre de Belém, já que têm acesso facilitado através da medida que dá aos residentes em Portugal a possibilidade de entrarem gratuitamente em museus e monumentos nacionais 52 vezes por ano”.

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A principal razão para a alteração do acesso foram as permanentes filas de espera: “Era doloroso ver os visitantes expostos muito tempo ao sol e à chuva. Muitos deles esperavam e não conseguiam entrar e ficavam muito dececionados. Com o novo sistema por ‘slots’, a espera será no máximo de uns 20 minutos”, estimou.

As principais intervenções de conservação e restauro ao longo de um ano de obras visaram a “consolidação e limpeza das superfícies pétreas, e as restantes, mais subterrâneas, têm a ver com a consolidação do monumento, requalificação e renovação da caixilharia, além de soluções elétricas mais aperfeiçoadas”.

“A Torre de Belém foi devolvida ao seu esplendor inicial”, sublinhou Margarida Donas Botto, apontando as características da pedra de lioz, calcário originário de Lisboa, de cor muito clara, que “quando limpa, tem um ar muito mais luminoso e aprazível para o visitante”.

A intervenção agora concluída representa a primeira obra de fundo realizada no monumento - particularmente exposto à ação do tempo e às condições atmosféricas junto ao Tejo - desde 1998.

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A partir de quarta-feira, a Torre de Belém, em Lisboa, estará aberta ao público das 09:30 às 17:30 com a última entrada às 17:00, com a possibilidade de aquisição de bilhetes ‘online’ e presencial na bilheteira do Mosteiro dos Jerónimos.

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Temas: Lisboa Torre de Belém Monumentos Património Belém
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