Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Há 52 min

Três homens ficaram feridos na sequência de disparos de arma de fogo ocorridos na madrugada desta quarta-feira na Rua do Benformoso, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que as vítimas, com idades compreendidas entre os 29 e os 42 anos, terão sido atingidas por disparos efetuados a partir do interior de um veículo automóvel, cuja matrícula é, até ao momento, desconhecida.

Uma das vítimas sofreu ferimentos no tórax e foi transportada com caráter de urgência para o Hospital de São José, onde foi entretanto submetida a intervenção cirúrgica. Encontra-se em estado crítico.

As outras duas vítimas, atingidas num pé e na cabeça, foram igualmente encaminhadas para a mesma unidade hospitalar, encontrando-se fora de perigo de vida.

As autoridades encontram-se a investigar as circunstâncias do crime, estando a recolher testemunhos e imagens de videovigilância na zona, de modo a identificar os suspeitos e a viatura envolvida. Até ao momento, não foram efetuadas detenções.