PSP deteve seis carteiristas em dois dias em Lisboa

3 abr, 14:40

Polícia pediu à população para adotar comportamentos preventivos especialmente em zonas de elevada afluência turística

A PSP deteve, esta semana em Lisboa, seis carteiristas, anunciou a polícia, que pediu à população para adotar comportamentos preventivos especialmente em zonas de elevada afluência turística.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP referiu que, na segunda-feira, deteve dois homens e uma mulher, com idades entre 23 e 28 anos, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, suspeitos do crime de furto por carteirista.

O Cometlis disse que a intervenção policial ocorreu na sequência de um período de vigilância contínua, durante o qual os agentes da PSP conseguiram confirmar várias tentativas de furto por parte dos três suspeitos nas imediações do Castelo de São Jorge, tendo sido detetados e detidos imediatamente, depois de terem aberto o fecho de uma mochila pertencente a uma turista, da qual roubaram uma carteira e uma caixa de óculos graduados.

A PSP indicou que todos os bens foram recuperados e devolvidos à vítima, tendo sido avaliado o furto em 1.520 euros e sublinhou que este grupo “encontrava-se já referenciado e sob vigilância policial, após ter chegado a Lisboa no início da semana, no contexto do período da Páscoa, existindo indícios de se deslocarem ao país com o propósito de praticar furtos por carteirista”.

No dia seguinte e no mesmo local de Lisboa, a equipa de agentes especializada para combater este tipo de crime deteve um segundo grupo, constituído por dois homens e uma mulher, com idades entre os 41 e os 46 anos, igualmente suspeitos do crime de furto por carteirista.

De acordo com a PSP, os suspeitos foram intercetados após abrirem a mala que a vítima transportava às costas e subtraírem uma carteira contendo 140 euros em numerário e diversos documentos.

Os seis detidos foram presentes à autoridade judiciária para efeitos de primeiro interrogatório judicial e ficaram a aguardar julgamento em liberdade, tendo-lhe sido mantido a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR).

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025, divulgada na terça-feira, dava conta que Lisboa é a cidade com mais furtos por carteiristas em Portugal.

Segundo o RASI, os furtos por carteiristas aumentaram em 2025, com 7.443 ocorrências registadas, e este tipo de crime está entre os oito que mais subiram no ano passado.

Quase metade destes furtos ocorreu no distrito de Lisboa (46%), mais concretamente na cidade de Lisboa, seguido do Porto, onde as autoridades registaram 26% dos casos nacionais, Faro (7%) e Setúbal (5%).

Na Europa, este é um fenómeno habitualmente protagonizado por grupos organizados que se deslocam entre vários países “em função das oportunidades criminais associadas a fluxos turísticos e grandes eventos”, alertou o RASI.

Em Portugal também se nota uma “elevada especialização criminal”.

O relatório referiu que os carteiristas atuam em grupo com uma clara divisão de tarefas e “métodos de atuação consolidados” e deu como exemplo a “criação de distrações, bloqueio de movimentos da vítima ou rápida transferência do objeto subtraído entre elementos do grupo”.