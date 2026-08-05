PSP obrigada a disparar para travar fuga de suspeito em Lisboa

Há 2h e 19min

Circunstâncias do caso estão a ser investigadas

Um homem foi detido esta quarta-feira, em Lisboa, depois de tentar fugir à PSP durante uma abordagem por condução perigosa.

O suspeito foi intercetado cerca das 13:20, desta quarta-feira, por condução perigosa. Durante a abordagem, tentou colocar-se em fuga, levando os agentes a efetuarem dois disparos de advertência para o ar, de forma a impedir a evasão.

O homem acabou por ser detido no local e foi transportado para uma esquadra da PSP, onde prosseguem as diligências policiais.

Não há registo de feridos na sequência da ocorrência. As circunstâncias que levaram à condução perigosa e à tentativa de fuga estão agora a ser investigadas.