Novo tiroteio na Amadora agrava clima de insegurança

Daniela Rodrigues
Há 2h e 27min
Amadora Autárquicas

Um novo episódio de violência armada ocorreu na segunda-feira à tarde, por volta das 17:00, na Amadora, reforçando a preocupação com a sucessão de tiroteios registados no concelho desde o início do ano. 

No local, foi possível apurar que estiveram envolvidos dois indivíduos armados. Um dos atiradores terá recorrido a uma arma de calibre 6.35 mm, efetuando cerca de quatro disparos, enquanto o outro utilizou uma arma de calibre 9 mm, disparando aproximadamente dez vezes.

Tudo indica que se tratou de uma situação de fogo cruzado entre os dois suspeitos abrigados atrás de viaturas enquanto faziam os disparos. 

Até ao momento, não há registo de feridos nem de detenções.

Este novo tiroteio surge num contexto de crescente violência armada no concelho da Amadora. Desde o início do ano, já foram baleadas seis pessoas em diferentes ocorrências. Uma das vítimas, um jovem de 15 anos, acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).

As autoridades prosseguem com as diligências no sentido de identificar os suspeitos e apurar as circunstâncias do sucedido.

