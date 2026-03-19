Desmantelado na Amadora esquema ilegal de envio de dinheiro e apreendidos mais de 37 mil euros

Há 1h e 46min

A ação de fiscalização incidiu em quatro estabelecimentos comerciais e contou com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Instituto da Segurança Social

A PSP desmantelou um esquema ilegal de envio de dinheiro para países estrangeiros e aprendeu mais de 37 mil euros, no âmbito de uma operação de fiscalização a estabelecimentos no concelho da Amadora.

Num dos estabelecimentos fiscalizados “foi possível apurar a existência de uma atividade informal de receção de numerário destinado ao envio para países terceiros, especialmente para países africanos de língua oficial portuguesa”, divulgou o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

Neste esquema ilícito de receção de depósitos de dinheiro, “os intervenientes recebiam dinheiro em mão, proveniente de terceiros, procedendo posteriormente ao envio desse montante através de aplicações de transferência financeira, contornando os circuitos legais e os mecanismos de controlo existentes”, explicou a PSP.

Na operação foram apreendidos 37.360 euros em notas, uma máquina de contagem de dinheiro, dois telemóveis utilizados na atividade, talões, livros de registo e documentação contendo anotações de transações, contactos e controlo de envios de dinheiro.

Segundo a PSP, “esta intervenção permitiu interromper uma prática ilícita com potencial impacto no sistema financeiro e nos mecanismos de controlo das transações internacionais”.

A ação de fiscalização, realizada na segunda-feira, pela Divisão Policial da Amadora, incidiu em quatro estabelecimentos comerciais e contou com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Instituto da Segurança Social.

Foram detetadas diversas irregularidades de natureza criminal, fiscal, laboral e administrativa e levantados vários autos de contraordenação pelas diferentes entidades intervenientes.

No âmbito das competências da PSP, foram identificadas 13 infrações, relacionadas com requisitos legais de funcionamento dos estabelecimentos, nomeadamente condições de segurança, obrigações de afixação de informação ao público e outras normas regulamentares aplicáveis à atividade comercial.

Na esfera da fiscalização tributária foram registadas 18 infrações, relacionadas sobretudo com irregularidades na emissão de faturas, documentos de transporte e incumprimento de obrigações fiscais associadas à atividade comercial.

Relativamente à fiscalização laboral e contributiva, foram detetadas três irregularidades no âmbito da Segurança Social, relacionadas com incumprimentos na comunicação e declaração da situação contributiva de trabalhadores.

Durante a ação foi ainda identificado “um alojamento ilegal instalado nas traseiras de um estabelecimento do tipo mercearia, tendo sido levantado o respetivo auto e encaminhado para a entidade competente”, acrescenta o comunicado.

Da operação resultou também a apreensão de sete maços de tabaco contrafeito sem qualquer tipo de estampilha fiscal.