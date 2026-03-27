PSP ferido quando desbloqueava trânsito para grávida chegar ao Hospital de Santa Maria

Há 2h e 5min

270836MAR26, 2ª Divisão Policial, Avenida Professor Egas Moniz, Hospital de Santa Maria, no âmbito de pedido de auxílio para desembaraçamento de trânsito para parturiente que se encontrava em deslocação do Hospital do Barreiro para o HS Maria, 1 dos motociclos foi interveniente em acidente de viação junto ao Hospital de destino, estando o nosso policia, a ser observado em ambulância.

Alerta para o acidente foi dado cerca das 8:40

Um agente da PSP ficou ferido num acidente de viação, esta sexta-feira, junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apurou a CNN Portugal.

O incidente ocorreu quando o agente - que circulava de mota - acorria a um pedido de auxílio para desembaraçar o trânsito de uma grávida em deslocação do Hospital do Barreiro para Santa Maria.

O polícia acabaria por receber assistência no local e por ser observado numa ambulância.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 8:40.