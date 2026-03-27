PSP ferido quando desbloqueava trânsito para grávida chegar ao Hospital de Santa Maria

Alerta para o acidente foi dado cerca das 8:40
Um agente da PSP ficou ferido num acidente de viação, esta sexta-feira, junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apurou a CNN Portugal.
O incidente ocorreu quando o agente - que circulava de mota - acorria a um pedido de auxílio para desembaraçar o trânsito de uma grávida em deslocação do Hospital do Barreiro para Santa Maria.
O polícia acabaria por receber assistência no local e por ser observado numa ambulância.
O alerta para o acidente foi dado cerca das 8:40.