PSP ferido quando desbloqueava trânsito para grávida chegar ao Hospital de Santa Maria

Daniela Rodrigues , AM
Há 2h e 5min
Hospital de Santa Maria (Gustavo Valiente Herrero/Getty Images)

270836MAR26, 2ª Divisão Policial, Avenida Professor Egas Moniz, Hospital de Santa Maria, no âmbito de pedido de auxílio para desembaraçamento de trânsito para parturiente que se encontrava em deslocação do Hospital do Barreiro para o HS Maria, 1 dos motociclos foi interveniente em acidente de viação junto ao Hospital de destino, estando o nosso policia, a ser observado em ambulância.

Alerta para o acidente foi dado cerca das 8:40

Um agente da PSP ficou ferido num acidente de viação, esta sexta-feira, junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apurou a CNN Portugal. 

O incidente ocorreu quando o agente - que circulava de mota - acorria a um pedido de auxílio para desembaraçar o trânsito de uma grávida em deslocação do Hospital do Barreiro para Santa Maria.

O polícia acabaria por receber assistência no local e por ser observado numa ambulância.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 8:40.

 

Temas: Lisboa Polícia Hospital de Santa Maria

País

Incêndio destrói três veículos e causou danos em oficina em Alcácer do Sal

Há 18 min

Ficou a cuidar do neto da mulher e abusou do menino de dois anos. Foi detido pela PJ

Há 26 min

Entrada de água a bordo de navio-hotel obriga a retirar quase 100 passageiros no Douro

Há 36 min

Ministério exonerou professor de Moral condenado por abusos sexuais em Famalicão

Há 1h e 39min
Mais País

Mais Lidas

Morreu Noelia Castillo, a jovem paraplégica que esperou 601 dias pela eutanásia

Ontem às 19:43

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

Ontem às 08:00

Anos depois da ajuda na Ucrânia, a Rússia está a retribuir o favor ao Irão

Ontem às 08:55

"Impasse não é favorável à Rússia". Como a Ucrânia está a "moer" a nova ofensiva russa

Ontem às 07:00

Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança

Ontem às 09:50

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

25 mar, 07:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Trump está perplexo por o Irão não pôr fim à guerra que ele próprio começou

Ontem às 17:50

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

25 mar, 12:25

Europa arrisca-se a ficar "no centro da crise energética" e Portugal "tem sido muito lento a tomar medidas"

Hoje às 07:00

Petróleo desce ligeiramente após novas declarações de Trump: preços hora a hora para seguir aqui

Ontem às 18:18

Arqueólogo poderá ter descoberto os restos mortais de D’Artagnan

Ontem às 20:18