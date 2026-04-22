"Fábrica de droga" em Torres Vedras: PSP desmantela estufa em vivenda com centenas de plantas de canábis

Há 2h e 3min

Dois homens foram detidos

Uma investigação que durava desde o início do ano culminou esta semana na detenção de dois homens, com cerca de 40 anos, apanhados em flagrante numa residência no concelho de Torres Vedras. Os suspeitos são apontados como os responsáveis por uma estrutura de cultivo e preparação de estupefacientes que abastecia a capital.

As autoridades descobriram uma logística complexa montada dentro de uma habitação. No interior, foram encontradas centenas de plantas de canábis em diversas fases de maturação. Para manter o negócio, os detidos utilizavam equipamentos sofisticados entretanto apreendidos.

A TVI e CNN Portugal sabem que o destino final desta produção era a cidade de Lisboa. O objetivo passava por escoar o produto diretamente para o consumo, tendo como principal alvo o público mais jovem da capital.

Além da destruição da plantação e da apreensão de todo o material técnico, os agentes confiscaram ainda dinheiro vivo, que se suspeita ser resultado direto da atividade ilícita.

Os dois indivíduos foram detidos, indiciados por tráfico de droga e aguardam julgamento em prisão preventiva.