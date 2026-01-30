PJ detém homem por suspeita de violação de homem com défice cognitivo

Agência Lusa
Há 57 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito foi detido na região de Lisboa e Vale do Tejo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 44 anos por suspeitas de ter violado um outro com défice cognitivo na região de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou hoje esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que o suspeito terá, alegadamente, violado o outro no interior da sua casa, numa altura em que aquele passeava nas imediações.

“A vítima, que em tempos foi vizinha do agressor, acabou por revelar os factos a familiares que denunciaram a situação às autoridades”, acrescentou.

A PJ explicou ter recolhido “fortes elementos de prova”, o que levou o Ministério Público (MP) a emitir um mandado de detenção.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de adequadas medidas de coação.

Temas: Lisboa Polícia Judiciária Violação Défice cognitivo

Crime e Justiça

PJ detém homem por suspeita de violação de homem com défice cognitivo

Há 57 min

Mário Machado transferido para a cadeia de Paços de Ferreira

Há 1h e 2min

Vítimas de violência escolar apoiadas pela APAV aumentam quase 60% em seis anos

Há 2h e 20min

PSP destrói mais de seis mil armas de fogo e brancas

Há 3h e 16min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

28 jan, 10:53

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

A tempestade Kristin danificou-me o carro e a casa. Tenho direito a ser reembolsado pela seguradora?

Ontem às 12:03

FC Porto acaba em quinto na Liga Europa, Braga em sexto: seguem diretamente para os oitavos de final

Ontem às 18:51