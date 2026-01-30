PJ detém homem por suspeita de violação de homem com défice cognitivo

Há 57 min

Suspeito foi detido na região de Lisboa e Vale do Tejo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 44 anos por suspeitas de ter violado um outro com défice cognitivo na região de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou hoje esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que o suspeito terá, alegadamente, violado o outro no interior da sua casa, numa altura em que aquele passeava nas imediações.

“A vítima, que em tempos foi vizinha do agressor, acabou por revelar os factos a familiares que denunciaram a situação às autoridades”, acrescentou.

A PJ explicou ter recolhido “fortes elementos de prova”, o que levou o Ministério Público (MP) a emitir um mandado de detenção.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de adequadas medidas de coação.