Detido no Luxemburgo suspeito de tentar matar homem em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 44 min
Preso

Suspeito era procurado pelas autoridades portuguesas ao abrigo de um mandado de detenção europeu

A Polícia Judiciária deteve um homem de 20 anos suspeito da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, com recurso a arma de fogo e arma branca, ocorrido a 13 de outubro de 2024, em Lisboa. A vítima, um jovem de 18 anos, sofreu ferimentos graves.

A TVI e CNN Portugal sabem que o suspeito estava a ser procurado pelas autoridades portuguesas ao abrigo de um mandado de detenção europeu. Foi localizado e detido no Luxemburgo, no dia 14 de janeiro, na sequência de diligências desenvolvidas pela Polícia Judiciária.

Os factos ocorreram junto ao terminal rodoviário do Campo Grande, num contexto de rivalidade entre grupos juvenis oriundos de bairros da periferia de Lisboa. Durante o ataque, a vítima agredida com violência ficando com lesões consideradas sérias. O agressor colocou-se em fuga imediatamente após o crime.

A investigação permitiu identificar os alegados autores e reunir elementos probatórios relevantes, que sustentaram a emissão do mandado de detenção europeu pelo Departamento de Investigação e Ação Penal. Após a detenção, o suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

No âmbito do mesmo processo, um outro suspeito já havia sido detido em território nacional, a 7 de outubro de 2025. A investigação prossegue.

Temas: Lisboa Luxemburgo Detidos

Crime e Justiça

