Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Daniela Rodrigues
Há 41 min
PSP (Lusa)

Chamas foram controladas, não havendo registo de feridos, apenas danos materiais nas viaturas afetadas

Um incêndio deflagrou na madrugada de desta quinta-feira na Rua Armando de Lucena, na freguesia da Ajuda, Lisboa, tendo consumido três viaturas estacionadas na via pública.

A TVI e CNN Portugal sabem que há fortes suspeitas de que o fogo tenha tido origem criminosa.

O alerta foi dado durante a madrugada, tendo os meios de socorro sido rapidamente mobilizados para o local. As chamas foram controladas, não havendo registo de feridos, apenas danos materiais nas viaturas afetadas.

As autoridades encontram-se a investigar o caso, estando a ser recolhidos vestígios e analisadas eventuais imagens de videovigilância da zona para apurar as circunstâncias e identificar eventuais responsáveis.

