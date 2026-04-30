Homem encontrado morto num carro em Camarate. Há suspeitas de crime

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Um homem, com cerca de 53 anos, foi encontrado em paragem cardiorrespiratória no interior do carro, levando ao acionamento de meios de emergência e autoridades

Um homem de 53 anos foi encontrado morto no interior de uma viatura em Camarate, em Lisboa, num caso que está a ser investigado como possível crime.

Ao que a CNN Portugal apurou, a vítima foi encontrada em paragem cardiorrespiratória, ainda presa pelo cinto de segurança, tendo o óbito sido declarado no local pelas equipas de emergência. As primeiras informações apontavam para a presença de uma faca, mas as autoridades confirmaram tratar-se de um ferimento provocado por arma de fogo.

Segundo os dados apurados, o homem foi atingido no tronco por um disparo de grande calibre, presumivelmente de uma arma de caça. A bala terá perfurado a estrutura da carrinha e atingiu para o lado oposto do veículo.

Ao que a CNN Portugal apurou, o homem vivia no bairro da Apelação e era considerado pelos vizinhos como um homem pacato e que se dava bem com toda a gente. Foi uma vizinha que deu o alerta para o crime.

As autoridades estão no terreno a realizar diligências e admitem a hipótese de ajuste de contas como uma das linhas de investigação.