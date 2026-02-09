Dois bombeiros feridos no combate ao incêndio na Galeria Zé dos Bois

Agência Lusa , AM
Há 46 min
Galeria Zé dos Bois

Incêndio deflagrou no domingo à noite no Bairro Alto

Dois elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa ficaram feridos no combate ao incêndio que deflagrou no domingo à noite no Bairro Alto e, pelas 09:50, continuavam em observação no Hospital S. José, segundo fonte da corporação.

De acordo com a fonte, os dois bombeiros ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus nos braços e pernas.

O fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar do edifício da Galeria Zé dos Bois (ZDB), um espaço de produção cultural conhecido da cidade de Lisboa.

Segundo disse à Lusa no domingo à noite um dos elementos da direção da associação cultural, a estrutura do edifício não foi danificada e o espaço onde deflagrou o incêndio, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está instalada no Bairro Alto desde 1997.

