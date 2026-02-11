Homem detido em Lisboa por pornografia de menores

Há 35 min

Um homem de 25 anos foi detido em Lisboa, em flagrante delito, por ter centenas de imagens de abuso e exploração sexual de menores, maioritariamente crianças com menos de 14 anos, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota, a PJ anunciou que, durante uma busca domiciliária, “foi possível identificar, localizar e apreender nos equipamentos informáticos utilizados pelo suspeito centenas de imagens e de vídeos, compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, maioritariamente com menores de 14 anos”.

A identificação e detenção do suspeito foi levada a cabo pela Diretoria do Centro, realçou a PJ, acrescentando que a investigação vai prosseguir para o apuramento integral dos factos.

O detido irá ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.