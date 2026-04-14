Apreendidos cinco telemóveis e uma pen de IPTV a recluso após visita de advogado na prisão

Há 1h e 19min

Equipamentos foram imediatamente confiscados

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) foi encontrado na posse de cinco telemóveis e uma pen de IPTV na tarde desta segunda-feira, por volta das 16:00, após um encontro com o seu advogado.

A TVI e CNN Portugal sabem que advogado ativou o alarme do detetor de metais à entrada da prisão. Questionado pelos guardas prisionais, alegou que o sinal sonoro se devia à existência de uma prótese numa das pernas, tendo sido posteriormente autorizado a entrar nas instalações para realizar a visita ao cliente.

Após o término do encontro, os guardas prisionais realizaram uma revista ao recluso devido a suspeitas de que poderiam ter sido introduzidos objetos proibidos durante a visita. No decorrer da operação, foram apreendidos cinco telemóveis — dois iPhones e três smartphones de outras marcas — bem como uma pen USB contendo serviços de IPTV.

Os equipamentos foram imediatamente confiscados, tendo sido instaurados os procedimentos disciplinares e de investigação para apurar as circunstâncias da ocorrência e eventuais responsabilidades.

A introdução de telemóveis em estabelecimentos prisionais é considerada uma infração grave, uma vez que estes dispositivos podem ser utilizados para a prática de atividades ilícitas, incluindo a coordenação de crimes a partir do interior das prisões.

Até ao momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre eventuais detenções ou medidas aplicadas ao advogado, estando o caso sob investigação pelas autoridades competentes.