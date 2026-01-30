PJ detém um dos suspeitos do homicídio de adolescente na Amadora

Há 36 min

Desde o início do ano já foram baleadas seis pessoas na Amadora

Um adolescente de 15 anos morreu na noite da passada quinta-feira depois de ter sido baleado na Amadora. A vítima ainda foi transportada ao Hospital Fernando da Fonseca, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos, tendo o óbito sido declarado já na unidade hospitalar.

O alerta foi dado pelas 20:45. De acordo com informações recolhidas pela TVI e pela CNN Portugal, o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo.

Até ao momento, não são conhecidos os contornos exatos do ataque nem a identidade de todos os envolvidos. No entanto, a Polícia Judiciária já deteve um dos suspeitos relacionados com o homicídio, no âmbito das diligências realizadas após o crime.

