Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Há 1h e 42min

Crime aconteceu durante a madrugada

Uma mulher de 30 anos perdeu a vida na madrugada desta segunda-feira, após ser baleada em plena via pública em Lisboa. O incidente ocorreu por volta das 5:00 quando uma chamada para o número de emergência 112 relatou que a vítima estava prostrada no chão após disparos de arma de fogo.

Os meios de socorro, incluindo a VMER do INEM, constataram que a vítima tinha sido atingida por quatro disparos. A mulher não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local pelo médico da equipa de emergência.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as circunstâncias que levaram a este homicídio.

Até ao momento, não há detenções.