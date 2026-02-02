Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 1h e 42min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Crime aconteceu durante a madrugada

Uma mulher de 30 anos perdeu a vida na madrugada desta segunda-feira, após ser baleada em plena via pública em Lisboa. O incidente ocorreu por volta das 5:00 quando uma chamada para o número de emergência 112 relatou que a vítima estava prostrada no chão após disparos de arma de fogo.

Os meios de socorro, incluindo a VMER do INEM, constataram que a vítima tinha sido atingida por quatro disparos. A mulher não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local pelo médico da equipa de emergência.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as circunstâncias que levaram a este homicídio.

Até ao momento, não há detenções.

Temas: Lisboa Crime INEM PSP

Crime e Justiça

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Há 1h e 42min

Homem encontrado morto em prédio devoluto em Lisboa. Três suspeitos detidos

Ontem às 19:20

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

Ontem às 12:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

Ontem às 08:30

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25

O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?

Ontem às 10:00

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50

"Foi absolutamente alucinante". Como era pilotar o avião supersónico Concorde

Ontem às 09:00