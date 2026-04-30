Homem sequestrado e agredido após roubo em Odivelas

Há 1h e 10min

Vítima foi assistida e transportada para o Hospital Beatriz Ângelo

Um homem de 43 anos foi vítima de roubo com recurso a agressões físicas, seguido de sequestro, em Odivelas.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima foi abordada na noite desta quarta-feira por suspeitos que recorreram à violência física, tendo posteriormente sido sequestrada e abandonada nas imediações do centro comercial Strada Outlet.

Os assaltantes terão subtraído cerca de 200 euros em numerário.

A vítima foi assistida e transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, onde recebeu observação e tratamento médico.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades.