Homem encontrado morto com mãos atadas em armazém na Amadora

Daniela Rodrigues
Há 1h e 0min
Alerta foi dado por populares

Um homem, com cerca de 40 e os 50 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo num armazém na Amadora, em Lisboa.

O alerta foi dado por populares, que estranharam a ausência da vítima, não sendo vista desde sábado, por volta das 18:00. 

Os Bombeiros da Amadora foram acionados este domingo, cerca das 15:20, para uma abertura de porta. Ao entrarem no local, os operacionais depararam-se com um cenário suspeito: o homem encontrava-se sentado numa cadeira, com as mãos atadas atrás das costas e já sem sinais de vida.

A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.

As circunstâncias da morte vão agora a ser investigadas, não sendo para já conhecida a causa do óbito nem se haverá indícios de crime. A PJ assumiu investigação. 

O local foi isolado pelas autoridades, aguardando-se o trabalho da polícia científica para recolha de provas.

