Homem encontrado morto com mãos atadas em armazém na Amadora

Alerta foi dado por populares
Um homem, com cerca de 40 e os 50 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo num armazém na Amadora, em Lisboa.
O alerta foi dado por populares, que estranharam a ausência da vítima, não sendo vista desde sábado, por volta das 18:00.
Os Bombeiros da Amadora foram acionados este domingo, cerca das 15:20, para uma abertura de porta. Ao entrarem no local, os operacionais depararam-se com um cenário suspeito: o homem encontrava-se sentado numa cadeira, com as mãos atadas atrás das costas e já sem sinais de vida.
A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
As circunstâncias da morte vão agora a ser investigadas, não sendo para já conhecida a causa do óbito nem se haverá indícios de crime. A PJ assumiu investigação.
O local foi isolado pelas autoridades, aguardando-se o trabalho da polícia científica para recolha de provas.