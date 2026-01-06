PSP realiza operação policial de combate ao tráfico de droga nos Olivais

6 jan, 14:57

Autoridades já encontraram estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desencadeou, esta terça-feira, uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes no Bairro do Casal dos Machados, na freguesia dos Olivais, em Lisboa.

A ação teve início por volta das 13:00 e visou o cumprimento de cinco mandados de busca e detenção, no âmbito de uma investigação relacionada com a venda de droga na zona.

A TVI e CNN Portugal sabem que a droga estava embalada e pronta para venda, em bancas improvisadas no interior do bairro, tendo a operação terminado com cinco detidos.

Durante a operação, a PSP já procedeu à apreensão de produto estupefaciente, embora o balanço final ainda não seja conhecido, uma vez que a intervenção policial continua a decorrer.

Moradores do bairro afirmam estar cansados da situação e manifestam receio pela segurança, relatando que o tráfico de droga tem sido frequente e visível, afetando o dia a dia da população.

A PSP mantém o dispositivo policial no terreno e deverá divulgar mais informações após o encerramento da operação.