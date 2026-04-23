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Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Daniela Rodrigues
Há 1h e 38min
Polícia e INEM

Autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o ataque

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Uma intervenção policial no Bairro Alto da Cova da Moura, na Amadora, terminou esta quinta-feira com o recurso a arma de fogo para pôr fim ao ataque de um cão a um homem.

A TVI e CNN Portugal sabem que os agentes da PSP foram chamados para prestar apoio à Polícia Municipal numa ação de desocupação quando se depararam com um homem a ser atacado por um cão da raça pitbull. 

Perante o perigo iminente para a vítima, os polícias efetuaram três disparos com a arma de serviço, atingindo o animal.

O homem sofreu vários ferimentos, sobretudo na zona da cabeça, tendo sido assistido no local e transportado para o Hospital de São Francisco Xavier. A vítima encontra-se em estado grave. 

O cão foi posteriormente recolhido pelo Centro de Recolha Oficial de Animais do Município da Amadora (CROAMA), onde ficará sob observação.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o ataque.

Temas: Lisboa Cova da Moura Amadora Ataque de cao
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