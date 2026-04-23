Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Há 1h e 38min

Autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o ataque

Uma intervenção policial no Bairro Alto da Cova da Moura, na Amadora, terminou esta quinta-feira com o recurso a arma de fogo para pôr fim ao ataque de um cão a um homem.

A TVI e CNN Portugal sabem que os agentes da PSP foram chamados para prestar apoio à Polícia Municipal numa ação de desocupação quando se depararam com um homem a ser atacado por um cão da raça pitbull.

Perante o perigo iminente para a vítima, os polícias efetuaram três disparos com a arma de serviço, atingindo o animal.

O homem sofreu vários ferimentos, sobretudo na zona da cabeça, tendo sido assistido no local e transportado para o Hospital de São Francisco Xavier. A vítima encontra-se em estado grave.

O cão foi posteriormente recolhido pelo Centro de Recolha Oficial de Animais do Município da Amadora (CROAMA), onde ficará sob observação.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o ataque.