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Moedas lança concursos para ocupar todos os cargos dirigentes da Câmara de Lisboa

CNN Portugal
Há 1h e 29min
Carlos Moedas discursa no jantar da na CNN Portugal International Summit , no hotel Ritz em Lisboa, a 25 de novembro de 2024 Foto Rui Valido CNN Portugal
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REVISTA DE IMPRENSA | Destes 163 lugares, só três não se encontram preenchidos atualmente

A Câmara de Lisboa vai lançar concursos públicos para selecionar todos os 163 cargos dirigentes, avança o Diário de Notícias desta terça-feira, 9 de junho.

Em caus estão diretores municipais, diretores de planeamento ou chefes de divisão.

A decisão de Carlos Moedas é justificada com a necessidade de desenvolver “uma política de valorização do mérito, da transparência e da igualdade de oportunidades no acesso a funções de direção”.

O processo arrancará na próxima reunião de câmara, que acontece na semana que vem, com a aprovação da proposta para a formação dos júris de seleção.

Tirando os responsáveis por um departamento e duas divisões, todos os restantes 160 cargos dirigentes encontram-se preenchidos atualmente.

Mesmo que os atuais responsáveis se possam apresentar aos concursos, o Diário de Notícias alerta que “pode haver uma verdadeira revolução na Câmara de Lisboa”.

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Temas: Lisboa Câmara Carlos Moedas Concursos Vagas
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