Explosão em edifício em construção em Algés danifica veículos e residências vizinhas

Agência Lusa , AM
Há 57 min
Bombeiros (Getty Images)

Alerta para esta ocorrência foi dado às 03:23

Uma explosão em Algés (Lisboa) num edifício em construção danificou esta sexta-feira de madrugada vários veículos e residências, mas sem vítimas, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Algés.

A explosão num apartamento de um edifício em construção na rua Doutor Manuel de Arriaga atingiu "residências dos edifícios em frente e atrás", acrescentou o adjunto de comando dos Bombeiros de Algés Ricardo Brito.

"Há vários veículos e frações danificadas. Não há vítimas", acrescentou.

Para já a causa não foi apurada, estando as "autoridades a averiguar a situação". "Gás não é", afirmou o responsável.

O alerta para esta ocorrência foi dado às 03:23 e chegaram a estar no local 17 operacionais.

Temas: Lisboa Bombeiros alges Explosão

