Incêndio no Bairro Alto em Lisboa obriga a evacuar prédios

Daniela Rodrigues
Há 2h e 17min
Incêndio no Bairro Alto

Fogo deflagrou num prédio devoluto, frequentado por pessoas em situação de sem abrigo

Um incêndio deflagrou na madrugada deste domingo, pelas 06:35, num edifício situado na Rua do Norte, no Bairro Alto, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que as chamas atingiram a cobertura do edifício que não estava habitado. O incêndio ficou circunscrito à zona da cobertura.

Por razões de segurança, os edifícios adjacentes foram evacuados durante a intervenção das equipas de socorro. Não há registo de feridos.

Para o local foram inicialmente mobilizadas nove viaturas e 30 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Neste momento, permanecem três viaturas e 14 elementos no terreno, a realizar trabalhos de rescaldo.

Temas: Lisboa Bairro alto Incêndio Fogo

País

Homem que agrediu a mulher no Montijo fica em prisão preventiva

Há 1h e 59min

GNR apreende mais de mil artigos de contrafação em Trancoso

Há 2h e 6min

Ateou fogo a duas casas "por vingança"

Há 2h e 8min
04:47

"Ora chuva, ora dias de sol". Mau tempo foi embora, mas vai haver aguaceiros pontuais

Há 2h e 17min
Mais País

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

Ontem às 11:00

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

Ontem às 16:00

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

Ontem às 19:00

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

20 fev, 15:46

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

19 fev, 21:55

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

Exclusivo: Secretas dos EUA associam teste chinês com explosivos à pressão por um arsenal nuclear completamente novo

Ontem às 11:06

Nevoeiro frequente condiciona operação aeronáutica no futuro Aeroporto Luís de Camões

20 fev, 22:36

Quatro anos depois, a Rússia ainda está a pagar por um erro de cálculo fatal na Ucrânia

Ontem às 10:41