Incêndio no Bairro Alto em Lisboa obriga a evacuar prédios

Há 2h e 17min

Fogo deflagrou num prédio devoluto, frequentado por pessoas em situação de sem abrigo

Um incêndio deflagrou na madrugada deste domingo, pelas 06:35, num edifício situado na Rua do Norte, no Bairro Alto, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que as chamas atingiram a cobertura do edifício que não estava habitado. O incêndio ficou circunscrito à zona da cobertura.

Por razões de segurança, os edifícios adjacentes foram evacuados durante a intervenção das equipas de socorro. Não há registo de feridos.

Para o local foram inicialmente mobilizadas nove viaturas e 30 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Neste momento, permanecem três viaturas e 14 elementos no terreno, a realizar trabalhos de rescaldo.