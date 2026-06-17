Homem detido após mulher ser encontrada inconsciente em pensão no centro de Lisboa

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Vítima terá sido agredida na zona do pescoço e da cabeça

Uma mulher de 29 anos ficou em estado grave na sequência de uma alegada situação de violência doméstica ocorrida ao final da tarde desta quarta-feira, em Lisboa.

A vítima terá sido agredida na zona da cabeça e do pescoço pelo companheiro, um homem de 38 anos.

Os meios de socorro foram acionados para o local, tendo a mulher sido transportada inconsciente para o Hospital de São José.

O suspeito foi detido pelas autoridades no local da ocorrência.

As circunstâncias que estiveram na origem do episódio estão a ser apuradas pelas autoridades. O estado de saúde da vítima inspira cuidados devido à gravidade dos ferimentos sofridos.

O caso está a ser investigado.