PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Daniela Rodrigues
Há 38 min
Aeroporto de Hong Kong (AP)

Suspeitos tinham chegado num voo proveniente de São Paulo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta quinta-feira dois homens estrangeiros, de 31 e 29 anos, por suspeita de tráfico internacional de estupefacientes no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A operação foi conduzida pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), no âmbito das ações regulares de controlo de fronteiras.

Os suspeitos foram intercetados à chegada a território nacional num voo proveniente de São Paulo, no Brasil. 

A TVI e CNN Portugal sabem que os suspeitos, durante o controlo documental, apresentaram declarações consideradas incoerentes relativamente aos motivos e circunstâncias da viagem, o que motivou o seu encaminhamento para fiscalização de segunda linha.

Na sequência da revista de segurança, os agentes detetaram que ambos transportavam substância suspeita de ser produto estupefaciente dissimulada nos membros inferiores, presa ao corpo com fita adesiva - um método frequentemente utilizado no tráfico internacional de droga.

Após realização de teste rápido e pesagem na Secção de Controlo de Estupefacientes da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, confirmou-se tratar-se de cocaína. Os suspeitos transportavam mais de quatro quilos de droga. 

A droga teria como destino final o território nacional.

Os dois homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para ficarem a conhecer as medidas de coação.

Temas: Lisboa Aeroporto Humberto Delgado São Pailo Brasil

