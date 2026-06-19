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Hospital investiga "prisão" de funcionária com fita-cola: diretor de recursos humanos suspenso de funções

Carlos Enes
Há 40 min
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Visado "rejeita categoricamente" os factos de que é acusado

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) decidiu esta quarta-feira instaurar um inquérito ao diretor de Recursos Humanos, confirmou à CNN Portugal o Gabinete de Imprensa da instituição. André Coelho Dias ficará “afastado de funções enquanto estiver a decorrer o processo disciplinar”. O objeto do inquérito integra a participação apresentada há um mês por uma funcionária daquele departamento. Nesse documento, a profissional de recursos humanos relata ter sido humilhada e alvo de uma tentativa de a prender a uma cadeira com fita cola.   

O visado afirma ter “plena consciência da gravidade das acusações”, que desmente em absoluto. “Rejeito categoricamente os comportamentos ilícitos ou atentatórios da dignidade de trabalhadores que me têm sido imputados”, declara André Coelho Dias, em mensagem escrita à CNN Portugal. O diretor agora suspenso rejeita o convite para uma entrevista, por “respeito aos processos” em curso. Presumivelmente, o inquérito instaurado pela ULSLO e a investigação desencadeada pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Na sua declaração, recorda que “a suspensão aplicada no âmbito do processo disciplinar tem natureza exclusivamente preventiva e não corresponde a qualquer conclusão sobre os factos em apreciação, os quais se encontram ainda em fase de averiguação”.  

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Trabalhadores dos museus solidários

André Coelho Dias, jurista licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, foi chefe de gabinete dos dois últimos secretários de Estado do Tesouro dos governos de António Costa. Saiu do cargo ainda antes da queda do Governo. “Exonero, a seu pedido, o licenciado André Coelho Dias das funções de chefe do meu Gabinete”, deixou escrito Pedro Sousa Rodrigues, no Diário da República de 4 de dezembro de 2023. 

Depois disso, exerceu sete meses funções na empresa pública Museus e Monumentos de Portugal. Profissionais deste organismo, nas últimas semanas, fizeram chegar a médicos da ULS relatos e documentação alegadamente comprometedora para o visado. Na altura, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais emitiu um comunicado denunciando que os funcionários eram vítimas de “assédio moral crescente e constante”; “gritos e destrato”; do “caos instalado no processamento dos vencimentos e abonos”; estavam “proibidos de comunicação direta com os recursos humanos”; e obrigados a enviar às chefias intermédias “documentos pessoais e com dados sensíveis”. 

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