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Programa 'Lisboa com Saúde' centraliza num só projeto todas as ações

Agência Lusa
Ontem às 17:51
Hospital Santa Maria (Lusa/Tiago Petinga)
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Vereadora deu conta de estar a trabalhar na criação de um programa para a menopausa, lembrando que, em Portugal, é “algo que não existe, não é assumido, é um tabu”

O programa 'Lisboa com Saúde' foi hoje apresentado e pretende juntar ‘online’ todas as ações na área da saúde que se fazem na capital para que os cidadãos possam procurar a informação de forma centralizada.

Em declarações à Agência Lusa, a vereadora Ana Simões Silva, independente eleita pelo Chega, com o pelouro da Saúde e do Desperdício Alimentar na Câmara de Lisboa explicou que, quando chegou à autarquia, percebeu que “tudo o que se fazia em saúde estava um bocadinho desgarrado”.

“Resolvi criar [um programa] como se fosse um chapéu, um programa único em que todas as ações que se fizessem em saúde ficassem todas sob o mesmo chapéu e, neste caso, 'Lisboa com Saúde'”, disse Ana Simões Silva.

A responsável adiantou que o 'Lisboa com Saúde' tem “pequenos subprogramas” que vão ser o 'Lisboa com Coração', 'Lisboa com Audição', 'Lisboa com Visão', entre outros, precisou.

“Isto vai facilitar. Por exemplo, no nosso site, a pessoa procura um rastreio na área da visão. Vai poder clicar no símbolo da visão e aparece tudo o que foi feito e o que está programado nessa área. Facilita os munícipes de Lisboa a procurarem aquilo que os preocupa em termos da área da Saúde”, exemplificou.

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Como novidade, a vereadora deu conta de estar a trabalhar na criação de um programa para a menopausa, lembrando que, em Portugal, é “algo que não existe, não é assumido, é um tabu”.

“Nós queremos assumir a menopausa e, portanto, temos todo o prazer em criar. Vamos ter, em princípio, o Lisboa com menopausa”, frisou.

Ana Simões Silva salientou também que o número de rastreios vai aumentar, sublinhando que atualmente eram feitos “agora num evento e depois em outro”, e que, no futuro, “vão ser programados ao longo dos quatro anos de vereação”.

“E isso, para mim, é aquilo que vai trazer à câmara a certeza e aos munícipes de que temos um trabalho de continuidade, porque as coisas eram muito desgarradas”, salientou, acrescentando que o programa vai ter o apoio das Unidades Locais de Saúde (ULS), da Direção-Geral de Saúde (DGS) e das juntas de freguesia “sempre em união e complementando só tudo o que já existe e com o que vamos trabalhar”, afirmou.

A vereadora acrescentou que vai ser criada uma espécie de conselho consultivo, com membros de hospitais públicos, privados, das ULS, da DGS e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

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“Vai ser um conselho que nos vai ajudar a perceber as necessidades que existem para os nossos munícipes e trabalhar nesse sentido”, explicou.

Lisboa com Coração vai ser o primeiro programa a arrancar, com rastreios entre os dias 08 e 10 de junho, na freguesia de Alvalade.

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Temas: Lisboa com Saúde Programa Lisboa
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